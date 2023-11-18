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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا قبل لقاء سيراليون: لاعبو منتخب مصر جاهزون وهدفنا التأهل للمونديال

روي فيتوريا
روي فيتوريا

قال روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إننا متواجدون في ليبيريا لتحقيق الفوز على سيراليون والاستمرار في هدفنا للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء منتخب مصر أمام سيراليون غدا الأحد:"كل اللاعبين مستعدين للمباراة وجاهزون لتحقيق النقاط الثلاث، والمباراة صعبة مقارنة بمباراة جيبوتي، وطول الرحلة وضيق الوقت بين المباراتين أمر صعب ولكننا جاهزون".

فوز مصر على جيبوتي

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس


وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

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