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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل 6 ضباط جدد بمعارك برية في غزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبرالماضي، إلى 378 قتيلا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت: "قُتل ستة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في اليوم الأخير من القتال في غزة".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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