بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. حفل في اوبرا دمنهور لمركز تنمية المواهب اليوم

بمناسبة اليوم العالمى للطفل تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر بمسرح اوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى ، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست .

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.

وعلى جانب اخر وبمناسبة اليوم العالمى للفن الاسلامى تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر امسية لصالون اوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الادارة العامة للنشاط الثقافي والفكري وتستضيف عدد من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى ، هويدا السباعى ، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا إسكندرية " .

تتناول الامسية نماذج من اشكال الفن الإسلامي الى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر ، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.