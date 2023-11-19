عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. حفل في اوبرا دمنهور لمركز تنمية المواهب اليوم

صدى البلد

بمناسبة اليوم العالمى للطفل تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر بمسرح اوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى ، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست .

تعرف على موعد طرح فيلم شماريخ في السينمات

جمال العدل: أحمد السقا المرشح الأول لبطولة فيلم أكشن جديد|فيديو

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.

وعلى جانب اخر وبمناسبة اليوم العالمى للفن الاسلامى تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر امسية لصالون اوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الادارة العامة للنشاط الثقافي والفكري وتستضيف عدد من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى ، هويدا السباعى ، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا إسكندرية " .

تتناول الامسية نماذج من اشكال الفن الإسلامي الى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر ، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية  من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.

احمد السقا الأوبرا المصرية الثقافى والفكرى الدكتور خالد داغر الدكتورة صفية القباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

ترشيحاتنا

العالم ينتفض ضد إسرائيل.. الاحتجاجات تشل أوروبا بسبب الانتهاكات في غزة

الأمم المتحدة: أحداث مروعة وقعت في غزة خلال الساعات الماضية

ضوابط صيام التطوع في الشرع.. تعرف عليها

10 فوائد صحية لتناول البصل.. تعرف عليها

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

بسبب ضعف الطلب.. تباطؤ أكبر مصنع للسيارات الكهربائية لـ فولكس فاجن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ