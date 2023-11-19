عاجل
بعد قليل.. محاكمة 12 متهما في قضية حفل المنصورية دعاء تحصين النفس..عود أولادك كل صباح أن يرددوه ليحفظهم الله أخبار الفن.. كواليس وثائقي شيرين عبد الوهاب بعد إعلان نتفيلكس عنه.. أول تعليق من تامر عاشور على حفل ليلة الدموع أخبار التعليم|جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن العمل تحت الضغوط النفسية.. وصيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث "الاستدامة والابتكار في الصناعة الدوائية" أمين حزب حماة وطن بأسوان: ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من عمرو دياب على حفله بدبي

صدى البلد

نشر الفنان عمرو دياب عدة صور من حفلته مساء امس في دبي عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

الحفل شهد تقديم عمرو دياب عدداً من أشهر أغانيه منها «وياه، وشكرا، من هنا لبكرة، وده لو اتساب، وانت الحظ، وكان طيب».

قدم عمرو دياب مقطعًا من أغنيته "يا قمر" والتي لم يطرحها رسميًا إلى الآن، و ارتدى "فانلة كات" سوداء اللون لفتت نظر الحاضرين.

تعرف على موعد طرح فيلم شماريخ في السينمات

جمال العدل: أحمد السقا المرشح الأول لبطولة فيلم أكشن جديد|فيديو

وأعلن عمرو دياب خلال الفترة الماضية تضامنه مع أهالي غزة، حيث تبرع بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهال غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي.

تأجيل حفل عمرو دياب من قبل
 

وكانت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، أعلنت عن تأجيل الحفل، حيث جاء بيان الشركة المنتجة للحفل كالتالي: تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي.

ويذكر ان اخر أغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

5 ملايين جنيه 5 ملايين اهالي غزة احتلال الاسرائيلي أشهر أغانيه اغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق: قرار استبعاد حامد وعاشور والشحات من المنتخب «صائب»

سعر أعلى أعيرة الذهب اليوم 19-11-2023

بايدن يستعد لفرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

مجلس النواب يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. اليوم

مصر في مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ