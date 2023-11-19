أول تعليق من عمرو دياب على حفله بدبي

نشر الفنان عمرو دياب عدة صور من حفلته مساء امس في دبي عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

الحفل شهد تقديم عمرو دياب عدداً من أشهر أغانيه منها «وياه، وشكرا، من هنا لبكرة، وده لو اتساب، وانت الحظ، وكان طيب».

قدم عمرو دياب مقطعًا من أغنيته "يا قمر" والتي لم يطرحها رسميًا إلى الآن، و ارتدى "فانلة كات" سوداء اللون لفتت نظر الحاضرين.

وأعلن عمرو دياب خلال الفترة الماضية تضامنه مع أهالي غزة، حيث تبرع بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهال غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي.

تأجيل حفل عمرو دياب من قبل



وكانت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، أعلنت عن تأجيل الحفل، حيث جاء بيان الشركة المنتجة للحفل كالتالي: تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي.

ويذكر ان اخر أغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.