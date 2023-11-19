جيش الاحتلال يدمر مربعاً سكنياً في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال دمر مربعاً سكنياً في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام عربية أخرى، إن 31 شهيدا سقطوا جراء غارات نفذها جيش الاحتلال استهدفت منازل وسط قطاع غزةالليلة الماضية.

قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلالالساعات الماضية.

وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعاً للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن يكون المدنيون فوق كل اعتبار، ولا بد من حمايتهم".