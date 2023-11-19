مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

أثارت النجمة اللبنانية إليسا جدلًا كبيرًا بعد ظهورها أمس في آخر حفلاتها.

وكانت قد ظهرت إليسا خلال حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض أمس بفستان اللون الكاشمير والذي لا يختلف عن لون الجسم كثيرًا .

واختارت إليسا عند ظهورها ارتداء فستان قصير وضيق يرسم منحنيات قوامها، باللون البيج مقارب للون البشرة.

وعلي الرغم من ظهور النجمة اللبنانية إليسا الفترة الأخيرة بفساتين قصيرة وضيقة لكن هذا الفستان جاء مختلفا في التصميم واثار السوشيال ميديا بشكل كبير.

وكان تصميم الفستان من منطقة الصدر، فهو لم يتخذ قصة V Neck التي تفضلها إليسا، بل جاء بتصميم Off Shoulder، مرفق أكمامه بقفازات وهي أحدث صيحات موضة شتاء 2024.

وخلال الحفل، فاجأت إليسا الجمهور بظهور الفنان رامي جمال معها على المسرح ليشاركها الغناء.