كشفت شركة ريلمي الصينية، عن هاتفها الجديد Realme GT 5 Neo SE، الذي يتميز بتصميم رياضي أنيق، ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، حيث يستهدف الشباب في المقام الأول، لما يقدمه من أداء مقابل سعر مقبول.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بشاشة من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض HD+، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الثانية.



ويعمل هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7+ Gen 2 ثماني النواة، يقترن بمعالج رسوميات Adreno 725، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.



ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا العريضة وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا التي تدعم التقريب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

Realme GT 5 Neo SE



ويحزم هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ريلمي Realme UI 4.0.



ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بسعر 1599 درهمًا إماراتيًا أو ما يعادل 13,400 جنيهًا مصريًا.