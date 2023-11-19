عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE

Realme GT 5 Neo SE
Realme GT 5 Neo SE

كشفت شركة ريلمي الصينية، عن هاتفها الجديد Realme GT 5 Neo SE، الذي يتميز بتصميم رياضي أنيق، ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، حيث يستهدف الشباب في المقام الأول، لما يقدمه من أداء مقابل سعر مقبول.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بشاشة من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض HD+، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الثانية. 

 

موبايل Realme GT Neo 3 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

بكاميرا 50 ميجا بكسل.. الكشف عن مواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 Pro


ويعمل هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7+ Gen 2 ثماني النواة، يقترن بمعالج رسوميات Adreno 725، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.


ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجابكسل للكاميرا العريضة وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا التي تدعم التقريب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

Realme GT 5 Neo SE


ويحزم هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ريلمي Realme UI 4.0.


ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE بسعر 1599 درهمًا إماراتيًا أو ما يعادل 13,400 جنيهًا مصريًا.

ريلمي Realme GT 5 Neo SE سعر ومواصفات Realme GT 5 Neo SE سعر هاتف ريلمي هاتف ريلمي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

رئيس شركة جوجل يحذر مستخدمي أندرويد: هذا الإجراء محمل بالبرامج الضارة

أجمد عرض.. تخفيض البلاك فرايدي يصل شاومي Redmi 10 2022

مقارنة هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. ما هي الاختلافات؟

عملاق التصوير.. هاتف رائد من هواوي الأفضل من حيث الكاميرا

قنوات واتساب تتجاوز نصف مليار مستخدم نشط شهريا

بسبب تصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل.. آبل توجه ضربة قاضية لمنصة إكس

بخصم جبار.. أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

على مدار عام كامل.. سامسونج تتعرض لاختراق كبير وسرقة بيانات عملائها

ترشيحاتنا

النواب يحيل اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح للجنة التشريعية

الدعاء عند سقوط المطر.. أحد أوقات الاستجابة

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

أقل جرام بـ1,554 جنيه..هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

جماعة الحوثي اليمنية تعلن الحرب على إسرائيل

سبورة إلكترونية تفاعلية.. مدبولي يتبنى اختراع شاب مشارك في معرض cairo ict


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ