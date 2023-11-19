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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النشاط العلمي بجامعة حلوان يطلق مسابقة أفضل Cd على مستوى الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعلن إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك تأكيداً على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وتتطلب المسابقة من الطلاب تقديم بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي وغيرها مع مراعاة وضوح الألوان وتنسيقها، وكذلك وضوح التعبير والتفاعل بين البرامج والمستخدم، والابتكار، واستخدام التعريفات، والإخراج الفني، بالإضافة إلى استخدام برامج الوسائط المتعددة مثل FLASH وPOWERPOINT والفيديو.

وسيتم التحكيم على قدرة الطالب على توصيل فكرة البحث إلى المحكم باستخدام الأساليب السابقة.  

وعلى الطلاب الراغبين بالمشاركة تجهيز ال-CD وتقديمه مع البطاقة الجامعية والكارنيه إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان بمبنى (و) بإدارة الجامعة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

Jobs Education إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة

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