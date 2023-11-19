قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن هناك شهداء وعدد كبير من الإصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "مخيمر" في مخيم النصيرات.

هذا وقد استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الوكالة، أن 6 مواطنين استشهدوا على وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، أنه تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مجمع الشفاء، وبلغ عددهم 31 من قبل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.