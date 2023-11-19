نداء عاجل من إيران للدول الإسلامية بشأن إسرائيل

ناشد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية التي لها علاقات سياسية مع إسرائيل بقطعها لفترة "محدودة" على الأقل، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد، بعد أسابيع من دعوته لفرض حصار إسلامي على إسرائيل بالنفط والغذاء.

وقال خامنئي: "بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم إسرائيل في المحافل بينما لم تفعل بعضها الآخر. هذا غير مقبول"، قبل أن يكرر أن المهمة الرئيسية للحكومات الإسلامية يجب أن تكون قطع إسرائيل عن الطاقة والسلع.

وأضاف خامنئي: "يجب على الحكومات الإسلامية قطع العلاقات السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة على الأقل".

وأدلى خامنئي بتعليقاته الأخيرة أثناء حضوره معرضًا يعرض "آخر إنجازات" قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي، بما في ذلك الفتح 2، وهي نسخة جديدة مما يقال إنها أول صاروخ فائق الصوت إيراني.

كشفت إيران عما قالت إنه أول صاروخ باليستي فائق الصوت محلي الصنع في يونيو، وقالت إنه يمكنه تجاوز أكثر أنظمة الصواريخ المضادة للباليستية تقدما في الولايات المتحدة وإسرائيل.