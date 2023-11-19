عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من إيران للدول الإسلامية بشأن إسرائيل

صدى البلد

ناشد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية التي لها علاقات سياسية مع إسرائيل بقطعها لفترة "محدودة" على الأقل، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد، بعد أسابيع من دعوته لفرض حصار إسلامي على إسرائيل بالنفط والغذاء.

وقال خامنئي: "بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم إسرائيل في المحافل بينما لم تفعل بعضها الآخر. هذا غير مقبول"، قبل أن يكرر أن المهمة الرئيسية للحكومات الإسلامية يجب أن تكون قطع إسرائيل عن الطاقة والسلع.
وأضاف خامنئي: "يجب على الحكومات الإسلامية قطع العلاقات السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة على الأقل".

وأدلى خامنئي بتعليقاته الأخيرة أثناء حضوره معرضًا يعرض "آخر إنجازات" قوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي، بما في ذلك الفتح 2، وهي نسخة جديدة مما يقال إنها أول صاروخ فائق الصوت إيراني.
كشفت إيران عما قالت إنه أول صاروخ باليستي فائق الصوت محلي الصنع في يونيو، وقالت إنه يمكنه تجاوز أكثر أنظمة الصواريخ المضادة للباليستية تقدما في الولايات المتحدة وإسرائيل.

إسرائيل الدول الإسلامية العلاقات السياسية المرشد الأعلى الولايات المتحدة آية الله علي خامنئي حرس الثوري جرائم إسرائيل صاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية

ترشيحاتنا

مدرب سابق للأهلي .. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة عن خليفة أوسوريو في الزمالك

نداء عاجل من إيران للدول الإسلامية بشأن إسرائيل

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في أبو اسكندر بغزة

مايا مرسي تستغيث بالأمم المتحدة: بإسم كل أم أوقفوا الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: سيارت الإسعاف تنتظر خروج الجرحى الفلسطينيين أمام معبر رفح

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ