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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة تضرب ولا تبالي .. سرايا القدس وكتائب القسام تدكان قوات الاحتلال |فيديو

سرايا القدس وكتائب
سرايا القدس وكتائب القسام

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، قصف مستوطنتي "سديروت" و"نير عام" برشقات صاروخية مركزة.


ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس إنه "في عملية مشتركة تمكننا مع كتائب القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في محور الزيتون".

ونشرت كتائب القسام مشاهد جديدة لالتحام مقاتليها مع دبابات الاحتلال وجنوده في مدينة غزة وإلحاق أضرار وقتلى والسيطرة على عتاد.

وقبل قليل، قالت سرايا القدس إن  مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا بمضاد الدروع 3 آليات عسكرية وجرافة من نوع D9 في محور الزيتون شرق جنوب غزة, مؤكدين وقوع إصابات محققة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال،  مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ،لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في وقت سابق،  استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة، وأوضحوا أنهم استهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.
وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

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