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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة كروية..فرج عامر يثير الجدل بسبب منتخب مصر للشباب

صدى البلد

علق المهندس محمد فرج عامر علي أحراز منتخب تونس للشباب ٣ أهداف في الشوط الأول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"كارثة كروية غير مبررة، هل يعقل منتخب مصر للشباب يتلقي ٣ اهداف في شباكة من فريق تونس للشباب في خلال ٤ دقائق فقط في خلال الشوط الاول".

 

يلتقي منتخب مصر اليوم مع نظيره سيراليون، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

من المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

 

يمكنكم متابعة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على On Time Sport 1، حيث ستقدم التغطية بتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، ومحمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب المجموعة الأولى "مجموعة مصر":

مصر: 3 نقاط.
سيراليون: نقطة واحدة.
بوركينا فاسو: نقطة واحدة.
إثيوبيا: نقطة واحدة.
غينيا بيساو: نقطة واحدة.
جيبوتي: دون نقاط.

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