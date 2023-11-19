مغني راب شهير يوزع الطعام برفقة مسلحين في مسقط رأسه

شارك مغني راب شهير في حملة إطعام بمناسبة عيد الشكر في مسقط رأسه محاطا بحراس أمه مسلحين بشكل ملفت النظر ويثير القلق.



وكشفت صحيفة ديلي ميل أن مغني الراب YG كان محاطا بحراس أمن يحملون ما يبدو أنها بنادق هجومية أثناء تطوعه في حملة طعامعيد الشكر في مسقط رأسه في كومبتون.



مغني الراب YG الذي يبلغ من العمر 33 عاما، وتعرضت زوجته السابقة وأم أطفاله مؤخرًا لحادث سيارة مميت.





وشوهد مغني الراب YG لاحقاً وهو يقف على طاولة مغطاة بقطع من لحم الخنزير ويساعد في ملء أكياس ورقية كبيرة بالمواد الغذائية.

بقي حراس الأمن بالقرب من YG بينما كان في طريقه لتوزيع الطعام ووقفوا أيضًا بالقرب منه أثناء قيامه بواجبات تطوعية.









في يونيو 2015، تعرض مغني الراب لإطلاق النار ثلاث مرات في استوديو تسجيل يقع في كاليفورنيا، حسبما أفاد موقع TMZ في ذلك الوقت.





وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن الإصابات التي تعرض لها لم تكن تهدد حياته.



وسرعان ما ذهبت الشرطة إلى المستشفى لمقابلة YG حول الحادث، ومع ذلك، تم إبلاغ TMZ أن المغني كان "غير متعاون للغاية".



لم يتم العثور على المهاجمين المجهولين الذين اقتحموا الاستوديو وما زالوا طلقاء.



في ألبومه لعام 2016 بعنوان Still Brazy، تناول مغني الراب العنف المسلح ويبدو أنه أشار إلى الحادثة الماضية في الأغنية التي تحملعنوان "Who Shot Me؟.











