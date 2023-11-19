رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تحسين التكنولوجيا أساس تطور جميع القطاعات

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "معرض Cairo ICT" نجح على مر السنوات في تحفيز الإنجازات والطموحات، مُسلطًا الضوء على أهمية التطور التكنولوجي لتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

وأضاف أن التكنولوجيا والتطبيقات تلعب دورًا حيويًا في عمليات الرقابة والحوكمة، مُشيرًا إلى أهمية تحسين التكنولوجيا لتعزيز القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أهمية الحوكمة كمعيار أساسي لنجاح البرامج والتطبيقات التكنولوجية.

وشدد على أهمية حوكمة التكنولوجيا كجزء أساسي من التطور في المجالات الرقمية المالية، مع التأكيد على أهمية توجيه الاهتمام نحو التأمين بموجب القوانين والتشريعات لتعزيز الثقة والامتثال للإطار الرقابي.