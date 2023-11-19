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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتفقد شوارع طنطا والمحلة وسمنود لمتابعة رفع نواتج الأمطار

محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية وسط الأجواء الممطرة لمتابعة رفع المياه

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية المستمرة منذ السابعة من صباح اليوم لمتابعة رفع مياه الأمطار بشوارع المحافظة لحظة بلحظة تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

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 تفقد محافظ الغربية شوارع مركز ومدينة طنطا وشوارع(العلو، ميدان الشون،شارع البحر،سكة طنطا،شركة النصر،البندر،ميدان المشحمة،الطريق الدائري)بمركز ومدينة المحلة الكبرى وشوارع (الراهبين ،وبوابه سمنود، شارع الممر، شارع البحر، شارع سيدي محمد، امام مجلس مدينه سمنود )بمركز ومدينة سمنود  لمتابعة جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس، حيث انتشرت معدات المجالس والمدن في كافة الأرجاء لكشط كافة التجمعات.

وخلال الجولة أكد المحافظ ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.


وأوضح المحافظ أن الاستعداد الجيد من الوحدات المحلية وتنظيف وتطهير البالوعات وتسليكها وتجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتمركز المعدات في الأماكن المتفق عليها أعطى أسبقية للتعامل مع المحاور والشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع نواتج الأمطار من الشوارع الفرعية.

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وشدد رحمي على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.
وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

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ويهيب محافظ الغربية عموم مواطني المحافظة بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء. ويناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الجهات المختصة التقلبات الجوي التو المراكز والمدن المحلة وسمنود

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