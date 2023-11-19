المرشد الإيراني يدعو الدول العربية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية التي لها علاقات سياسية مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات ولو "لفترة محدودة"، كما أكد أن ما وصفها بهزيمة إسرائيل بحربها على قطاع غزة حقيقة وتشير إلى فشل الدول الغربية، وفق تعبيره.

وقال خامنئي -وفقا لما نقله الإعلام الإيراني الرسمي اليوم الأحد- إن "بعض الحكومات الإسلامية أدانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الآخر لم يفعل ذلك بعد. وهذا غير مقبول".

وأضاف "في الحد الأدنى ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة"، مكررا دعوته -التي أطلقها قبل أسابيع- للدول الإسلامية حتى تقطع إمداداتها من النفط والمواد الغذائية عن إسرائيل.

وخلال القمة المشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، التي أقيمت في العاصمة السعودية يوم 11 نوفمبر الجاري، لم توافق دول إسلامية على فرض عقوبات واسعة على إسرائيل كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ44، قال خامنئي إن "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصارا، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل أيضا".