الحوثيون يعلنون استيلاءهم على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

أصدر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن قواتهم البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وقادتها إلى الساحل اليمني.

وأكد المتحدث العسكري أنهم يتعاملون مع طاقم السفينة وفقًا لتعاليم دين الإسلام، داعيًا إلى تجنب أي إساءة للطاقم.

وجه المتحدث تحذيرًا جديدًا لكافة السفن التابعة للكيان الإسرائيلي، مؤكدًا أنها ستكون هدفًا مشروعًا لهم.

وزعم المتحدث، أن العملية العسكرية جاءت؛ انطلاقًا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، وردا على المجازر الإسرائيلية.

وناشد المتحدث، جميع الدول التي تعمل رعاياها في البحر الأحمر، بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية.

وأكد المتحدث استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي؛ حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وناشد المجتمع الدولي، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أمان المنطقة وعدم توسيع الصراع.