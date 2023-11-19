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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثلة سوزان شيبرد بطلة فيلم Goodfellas عن عمر 89 عاما

سوزان شيبرد
سوزان شيبرد

توفيت الممثلة الأمريكية سوزان شيبرد بطلة فيلم Goodfellas ومسلسل The Sopranos عن عمر يناهز 89 عاما في منزلها بنيويورك بحسب ما أكده وكيل أعمالها. 

قدمت سوزان شيبرد العديد من الأعمال السينمائية خاصة في فترة التسعينات، وشاركت مؤخرا في فيلم The Performance الذي طرح خلال عام 2023. 

ولدت سوزان شيبرد عام 1034، وظهرت لأول مرة في مجال التمثيل عام 1988 في الفيلم الكوميدي الرومانسي Mystic Pizza من بطولة جوليا روبرتس. 

وبالإضافة إلى مسيرتها التمثيلية، أخرجت سوزان سيبرد العديد من المسرحيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت كمدربة تميل محترفة على مدار 4 عقود. 

سيتم طرح قريبا فيلم وثائقي باسم A Gift of Fire الذي يؤرخ مسيرتها المهنية كمدربة تمثيل محترفة. 

 

لعبت سوازن شيبرد شخصية ممثلة وهي ماري دي أنجليس في مسلسل من إنتاج HBO، وهو The Sopranos  من عام 2000 إلى عام 2007.

 

 وكانت شخصيتها والدة كارميلا سوبرانو، التي لعبت دورها إيدي فالكو في البداية، ثم  انضمت سوزان إلى فريق العمل في موسمها الثاني، بعد ظهورها لأول مرة في عام 1999.

سوزان شيبرد The Sopranos HBO جوليا روبرتس فيلم وثائقي فترة التسعينات

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