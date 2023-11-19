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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جميل برسوم: لا توجد مدرسة للتمثيل.. وعادل إمام نجم نجوم الوطن العربي

الفنان جميل برسوم
الفنان جميل برسوم

قال الفنان جميل برسوم، إن مهنة الفن ليس لها معلم، معقبا "لما ندخل معهد التمثيل ونتخرج منه، احنا ما تعلمناش تمثيل، محدش بيعلم التمثيل".

وأضاف جميل برسوم، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم نهال طايل، "الفنان كريم عبد العزيز درس اخراح، لكنه بقى ممثل لأنه موهوب، وعادل امام مدخلش معهد تمثيل".

نجم نجوم

وأوضح الفنان جميل برسوم، الفنان عادل إمام نجم نجوم الوطن العربي، ومنحه الله هبة التمثيل.


وتابع الفنان جميل برسوم، أن الفنانة الراحلة سناء جميل كانت من أفضل السيدات التي كانت تجذب انتباه في الفن. 

الفنان جميل برسوم الفنان عادل إمام الفنان كريم عبد العزيز الفنانة الراحلة سناء جميل جميل برسوم

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