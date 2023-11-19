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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاضل على الحلو هدف .. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي تاريخي جديد

صدى البلد

يعد النجم الدولي محمد صلاح أشهر لاعبي مصر والعالم في تسجيل الأرقام القياسية منذ احترافه في نادى ليفربول الإنجليزي.

ومؤخرا اقترب النجم المصري محمد صلاح من تسجيله رقما قياسيا جديدا، وهو الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتضم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، عدد من النجوم العالميين، مثل آلان شيرار، و هاري كين.

ووصل صلاح بقميص الريدز فى البريميرليج خلال الموسم الحالي 2023-2024 في تسجيل الأهداف، الى 149 هدفا خلال مشاركته في 243 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصي ليفربول وتشيلسي.

ويتساوى النجم المصري محمد صلاح حاليا، مع اللاعب الإنجليزي ليس فيرديناند في عدد الأهداف، ليصل إلى المركز الحادي عشر بقائمة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي، ويفصله هدف واحد؛ ليتساوى مع مايكل أوين بـ 150 هدفا، لينضم رسميا إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليج.

وبعد الوصول إلى هذا الرقم؛ سيصبح بذلك النجم الدولي محمد صلاح، أول لاعب عربيي وإفريقي ومصري ينضم لمثل هذه القائمة التاريخية؛ ليدون في سجلاته الحافلة رقما قياسيا جديدا.

وجاءت قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي، كالتالي:

1- آلان شيرار 260 هدفا.
2- هارى كين 213 هدفا.
3- واين رونى 208 أهداف.
4- أندى كول 187 هدفا.
5- سيرجيو أجويرو 184 هدفا.
6- فرانك لامبارد 177 هدفا.
7- تيرى هنرى 175 هدفا.
8- روبى فاولر 163 هدفا.
9- جيريمن ديفو 162 هدفا.
10- مايكل أوين 150 هدفا.
11- محمد صلاح 149 هدفا.
12- ليس فيرديناند 149 هدفا.

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