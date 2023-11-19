الصهاينة يواصلون الهذيان.. وزيرة إسرائيلية تدعو لإعادة توطين أهالي غزة خارج القطاع

قالت وزيرة الاستخبارات في حزب الليكود، جيلا جمليئيل، إنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة حول العالم.

وكتبت جمليئيل في صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن أحد "الخيارات" بعد الحرب، سيكون تشجيع "إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة"، لدواعِ إنسانية، "خارج القطاع”.

وانتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مضيفة: "بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو الأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم".

وزعمت "جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة). وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها".

وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة" على حد قولها.