القصة الكاملة لاختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر.. وهل حقا هي إسرا.ئيلية؟

في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار مثيرة حول اختطاف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية في البحر الأحمر. ويثير هذا الحدث اهتمام العديد من المواطنين الذين يتتبعون الأحداث الدولية والصراع العربي الإسرائيلي.



تفاصيل السفينة المختطفة

النوع والاستخدام

نقل البضائع: السفينة من نوع نقل البضائع، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في تحرك التجارة البحرية.

السفينة من نوع نقل البضائع، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في تحرك التجارة البحرية. حمل المركبات: تتخصص السفينة في حمل المركبات، مما يجعلها مهمة في نقل وتوزيع السلع.



المواصفات الفنية