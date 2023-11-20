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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القصة الكاملة لاختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر.. وهل حقا هي إسرا.ئيلية؟

صدى البلد

في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار مثيرة حول اختطاف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية في البحر الأحمر. ويثير هذا الحدث اهتمام العديد من المواطنين الذين يتتبعون الأحداث الدولية والصراع العربي الإسرائيلي.
 

تفاصيل السفينة المختطفة

النوع والاستخدام

  • نقل البضائع: السفينة من نوع نقل البضائع، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في تحرك التجارة البحرية.
  • حمل المركبات: تتخصص السفينة في حمل المركبات، مما يجعلها مهمة في نقل وتوزيع السلع.
     

المواصفات الفنية

  • الأبعاد: طول السفينة 189.2 متر وعرضها 32.29 متر، مما يظهر تصميمًا هندسيًا متقنًا.
  • مسار الرحيل: كانت السفينة في طريقها من تركيا إلى دولة الهند، مما يسلط الضوء على أهميتها في شبكة التجارة العالمية.
     
سفينة الإسرائيلي الصراع بورسعيد اليمنية السفينة

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