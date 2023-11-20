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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة بالغربية للتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية  من خلال وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، ندوة توعوية بمقر أسواق فتح الله بشارع سعيد  بطنطا.

 وتناولت الندوة عدة موضوعات منها التعريف بوحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهداف الوحدة، وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المراة والحرص على زيادة تشغيل النساء وفرص التقى، ودور وزاره العمل فى التدريب وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وعرض القرارات الوزارية المنظمة لعمل النساء رقم 33 و 34.                                                          

 كما تم التنويه بأهمية مناهضة العنف والتحرش وانها من ضمن تأمين بيئة العمل، واستعراض أنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها والتغيرات المناخية الحالية واثرها على بيئة العمل، وكيفية التعامل معها وبالتالي زيادة الوعى للعاملين مما يؤثر على انتاجية الفرد العامل المنشأة التي يعمل بها.

وأوضحت وزارة العمل، أن ذلك يأتي ضمن سعي مديريات العمل في تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة لها في التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت بأهمية المساواة ومخاطر عدم توافرها، وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية.                                                    

  واكد أحمد القللي مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها داخل المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر اساسي من عناصر التنمية للمجتمع، مشيراً إلى أنه القي الندوة الدكتورة أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الاسرة المصرية بالمديرية.

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