الأردن.. تحديد اجتماع عاجل لمراجعة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، وذلك يوم الأحد القادم.

و يضم الاجتماع وزير الطاقة صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.



وقال الصفدي إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، حسبما نقلت وسائل إعلام أردنية.

وأفاد بأن اجتماعا عقد يوم أمس ضم نقيب المحامين يحيى ابوعبود وأحزاب يسارية وغير يسارية لبحث مراجعة الاتفاقيات.