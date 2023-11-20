25 صاروخا.. جيش الاحتلال يكشف عن هجمات مكثفة من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد 25 عملية إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود الشمالية واعترض عدد منها.

كما قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين أن الرادارات لدى جيش الاحتلال لم تكشف الطائرات الإنقضاضية التي أطلقها حزب الله و أصابت أهدافها بنجاح.

ومنذ وقت قليل أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الإثنين، بأن مسيرات اخترقت الأجواء الإسرائيلية من الحدود الشمالية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة.

في سياق أخر قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى التي تأوي عددًا من النازحين.