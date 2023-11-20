النشرة الدينية.. آية الاستجابة في القرآن ذا النون.. هل يجوز للفتاة الزواج من تارك الصلاة؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
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