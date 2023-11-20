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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. آية الاستجابة في القرآن ذا النون.. هل يجوز للفتاة الزواج من تارك الصلاة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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النشرة الدينية الأزهر اليوم العالمي للطفل مفتى الجمهورية الطلاق قضاء صلاة الضحى آية الاستجابة في القرآن

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