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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسهيل دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين وإعفائهم من رسوم العبور.. شاهد

عربات الاسعاف
عربات الاسعاف

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة انه في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات الي الجانب الفلسطيني وتسهيل اجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالاضافة الي تقديم الدعم والعون لهم واعفائهم من رسوم العبور .

وأشار بيان الهيئة إلى قيام مينائي  رفح - العوجة بسرعة إنهاء الاجراءات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً طبقاً لتعليمات  الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم الى الجانب الفلسطيني مع توفير اماكن لايواء سائقي الشاحنات بالاضافة الى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الاحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من والى الجانب الفلسطيني وتوفير اماكن لتسهيل متابعة اعمالهم وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لهم .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل اجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات باجمالي 219 طن بالاضافة الى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصاب 269 مرافق بالاضافة الى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجاري استمرار تقديم كافة انواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن .

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