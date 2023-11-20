نقل 16 من أطفال فلسطين الخدج لـ"العريش العام" و12 إلى مستشفيات القاهرة

استقبل وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأطفال الخدج خلال وصولهم معبر رفح البري بشمال سيناء، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر لها دور تاريخي كبير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، فمصر تقدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

وقال المحافظ إنه وصل 28طفلا من الأطفال الخدج من مستشفي بالقرب من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تم نقل 16منهم إلي مستشفي العريش العام و12 إلي مستشفيات القاهرة علي متن طائرة.



أضاف المحافظ أن مصر ستقدم للأطفال الرعاية الصحية الكاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



343مصابا

وقال اللواء شوشة، محافظ شمال سيناء، وصول 343 مصابا فلسطينيا و269 مرافقا إلى الأراضي المصرية للعلاج في المستشفيات.



وأضاف المحافظ، أنه تم توفير سيارات الإسعاف المجهزة أمام عبر رفح من الجانب المصري لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

