انطلاق معرض الكويت للكتاب بمشاركة 486 ناشرا و3% من مبيعاته لدعم غزة

عقد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت عائشة المحمود، ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح، مؤتمرا صحفيا للحديث عن فعاليات وأنشطة معرض الكويت الدولي الـ 46 للكتاب، في قاعة " المقهى الثقافي"، بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وقالت عائشة المحمود: الدورة الـ 46 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، نأمل أن تكون مختلفة ومغايرة وتحمل الكثير من الاختلاف الذي يطمح له الشارع الكويتي، خصوصا أن الدورة تأتي بالتزامن مع مرور 50 عام على ذكرى تأسيس المجلس الوطني للثقافة، والفنون والآداب.

من جانبه تحدث مدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح عن التفاصيل المتعلقة بالمعرض من حيث عدد الأجنحة والتفاصيل التنظيمية قائلا: إن المعرض سيقام من 22 نوفمبر 2023 وحتى 2 ديسمبر 2023، والافتتاح سيكون يوم الأربعاء 22 نوفمبر في الساعة العاشرة صباحا، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ويفتتحه وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري.

وذكر "الرباح" أن المعرض يقام على أرض المعارض الدولية في ثلاث قاعات وهم: 5،6،7، بمساحة إجمالية 18 ألف متر، مقسمة على ثلاث قاعات.

وعلق قائلا " عدد المشاركين بأجمالي إن كان بتوكيل أو بشكل مباشر هم 486 دار نشر، منهم 102 بشكل توكيل، 384 دار مشاركة بشكل مباشر"، أما القاعات المخصصة لـ 29 دولة، منهم 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية.

ولفت إلى أن كل قاعة ومنها القاعة رقم " 5 " تتضمن 143 جناح مقسمة على حسب الدول ومنها: مصر، وسوريا، والأردن، والمغرب، بالإضافة إلى لبنان. أما القاعة رقم "6 " فهي مخصصة لدول الخليج، ودور النشر الكويتية، والدول الأجنبية، وبعض دور النشر العربية من ضمنهم العراق، وحول الكتاب الأجنبي يتضمن 145 دار نشر أو جناح بشكل خاص.

كتاب الطفل

وتابع الرباح ان القاعة رقم "7" خصصت لدور النشر الحكومية وجمعيات النفع العام، والمنظمات الإقليمية وعددهم 49 جناح، بالإضافة إلى " اللوبي" قد خصص لكتاب الطفل، من ضمنهم جناح مراقبة الطفل، وهو الجناح الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالإضافة إلى جناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث سينظم نشاط مميز هذا العام، لافتا أن العدد الإجمالي 47 جناح.

وتطرق الرباح إلى عدد الكتب المسجلة لهذا العام، والمدونة لدينا في النظام 71 ألف عنوان المسجلة لدور النشر الحالية الموجودة من ضمنها 11 ألف عنوان حديث لسنة 2023 و2024.

وبشأن الخدمات الحالية والتطوير في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 46 يتابع الرباح حديثه ويقول "معرض استثنائي، ومهم، وترعاه الدولة، وهو نافذة لدور النشر، لتقديم ما هو جديد، ويكون همزة وصل بيننا كإدارة معرض، نعمل همزة الوصل بين الناشر والجمهور، والزوار.

وعلق قائلا " نتمنى في هذا المعرض أن يقدم ما هو جديد، وما هو نافع للناس، وهناك عدة مبادرات وخدمات تقدم في دورة المعرض الـ 46، من ضمنها الشاشات التفاعلية للجمهور وتتواجد على خمس بوابات وهي البوابات الرئيسية للمعرض " بوابات الدخول"، موضحا أن الشاشات التفاعلية هي باختصار توجيه على مواقع الأجنحة وأماكنها إضافة إلى خدمة " 25%" خصم على جميع الكتب الموجودة والمدونة في " نظام الاستعلام الآلي".

ولفت إلى أن مراكز الاستعلام الآلي موجودة في القاعات، وخصص لهم مركزين بحيث يتوجه الجمهور بشكل مباشر إلى هذه المراكز، ويمكن الاستعلام عن أي كتاب أو دار نشر، أو عن أي مؤلف بشكل مباشر.

وذكر الرباح أنه تم توفير خدمة الاستعلام الشخصي، وهي تخدم بشكل مباشر الجمهور والزوار، بحيث يتوجهون بشكل مباشر لأي جناح ويستعلمون عن أي دار نشر عن طريق " QR Code " المتواجد على دور النشر، وأجنحتها، مبينا أن هذه الخدمة موفرة للجميع.

وأضاف الرباح أن دور النشر الكويتية قدمت مبادرة جدا جميلة بالتعاون مع إدارة المعرض وهي مبادرة " كتابنا كتابك"، وعلق قائلا " هذه المبادرة بشكل خاص، خصصت لطلبة المدارس، وسوف يقدمون لهم كتاب بشكل مجاني يتناسب مع المرحلة ، والفئة العمرية لكل مدرسة، بحيث تكون زيارات المدرسة تكون بشكل خاص للمعرض عن طريق البوابات بعد تسجيل المدرسة يتم توزيعهم على عدد طلبة المدرسة لكل طالب كتاب، ويتوجه الطالب بشكل مباشر لدار النشر، التي سوف تقدم له هدية، وهي خدمة مجتمعية ومشاركة في نجاح المعرض، التي تعتبر من المسؤولية الثقافية والوطنية "، وشكر الرباح هذه المبادرة من دور النشر الكويتية.

دعم فلسطين

وأوضح الرباح، أن المعرض طرح مبادرة على الناشرين العرب بتخصيص 3 % من ريع المبيعات لدعم أهالي غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي.

وحول تأثر الدورة الحالية للمعرض بسبب الأحداث الحاصلة في فلسطين، مثل انسحاب بعض دور النشر، وغيرها من الأمور التي تحصل عادة في مثل هذه الفعاليات، أكد الرباح أن المعرض لم يشهد أي حالة انسحاب على الإطلاق، بل أن الأمور تتم على أحسن ما يرام.

وبسؤاله عن عدم اختيار إحدى الدول العربية كضيف شرف للمعرض، كما جرت عليها العادة في الدورات السابقة، أوضح الرباح أن هذه الدورة استثنائية، كونها تحتفي بـ «اليوبيل الذهبي» للمجلس الوطني والثقافة والفنون والآداب.

وحول المحاذير الرقابية، علّق قائلاً: «بالتأكيد هناك جهات رقابية متعددة تشرف على المعرض، مثل وزارتي الإعلام والتجارة، وغيرهما من الجهات الرسمية والمنظمة.. كلٌ يعمل في اختصاصه ووفق قوانين دولة الكويت»، مشيراً في الوقت ذاته إلى المحاذير الفنية التي على الناشر مراعاتها، منها أن يكون الكتاب حديثاً.

وقال رئيس لجنة رواق الثقافة في معرض "الكويت الدولي للكتاب 46" محمد المغربي "إيمانا منا باستمرارية العمل الثقافي الكويتي ودوره الفعال في المشهدين الخليجي والعربي، تم اختيار الشاعر الكويتي فهد العسكر ليكون تميمة المعرض احتفاء بموهبته الفذة ومكانته الشعرية الرائدة".

أما بشأن الاحتفالية في معرض الكتاب فيقول المغربي "سوف يكون لهذه المناسبة المميزة حضور في معرض الكتاب ينطلق من جناح خاص بها في قاعة 7 إلى باقي أروقة المعرض.

ويتضمن فعاليات الاحتفالية العديد من الأنشطة التفاعلية المبتكرة التي تخلق جسرا بين المؤسسة وجمهور المعرض من كافة الأعمار، وكذلك تمد جسرا بين الذاكرة والمستقبل. ويتعاون البرنامج مع الفنان والمؤدي حسين دشتي لتجسيد شخصية الشاعر فهد العسكر، وسوف تشمل أنشطة أخرى مثل: العازفون الهواة - جدارية الفنانين - أنت نجم الغلاف - المجلس في صورة - ألعاب تفاعلية - تصفح الإصدارات الأولى - مناظرة النشر الورقي والإلكتروني - مسابقة جوائز الطلبة المبدعين".

وأضاف المغربي: نتبنى هذا العام فكرة التجسير إطارا عاما لنشاطاتنا في معرض الكتاب.. وتعد الترجمة من أوضح صور التجسير الثقافي والمعرفي بين الشعوب.. ويمتد هذا المفهوم ليشمل مختلف المواضيع كالتجسير بين الفكرة والمبدع، والرواية والعمل الدرامي والخيال والواقع. ويحرص المجلس الوطني منذ نشأته على مد الجسور الثقافية فهو صاحب أهم السلاسل المعرفية التي ترجمت العلوم والفكر والأدب من لغات العالم إلى القارئ العربي.

وأعطي المغربي نبذة تعريفية عن شخصية معرض الكويت الدولي للكتاب وهو د. سعد البازعي، ومن ثم تطرق إلى برنامج النشاط المصاحب لـ" رواق الثقافة" وقال " نقدم هذا العام في النشاط المصاحب مجموعة من الأنشطة حرصنا على تنوعها ويقدمها لكم نخبة من المتميزين كل في مجاله.