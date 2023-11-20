استقر سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023 مقابل الجنيه المصري وفقًا لما أظهرته شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك بمصر.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولارفي بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

فيما تحدث الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، عن كواليس أزمة الدولار خلال الفترة الماضية وتأثر الأسواق بنقص العملة.

وقال عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم توفير العملة الصعبة في الأسواق يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، متابعا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه ومصر حاليا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها.

وحول ديون مصر في الخارج أشار قائلا: أن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر.