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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أخبار الأهلي والزمالك| أحمد فتوح ينتقل لهذا النادي..رحيل محمد عبدالمنعم للاحتراف..وبيراميدز يحرم القلعة الحمراء من هذا اللاعب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بأخبار القطبين الأهلي والزمالك.

ونرصد لكم أبرز ما يدور علي الساحة الرياضية في التقرير التالي:

أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن مفاجأة بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال صلاح خلال تصريحات صباح اليوم لصحف سعودية:"اللاعب يقترب من الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الإتفاق السعودي لضمه خلال يناير المقبل.

 

استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن موقف الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من الإنضمام لقائمة كأس الأمم الإفريقية، مازال لم يتم حسمه حتي الآن.

وقال غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأمر جاء سريعًا وأبلغنا اللاعبين عقب مباراة جيبوتي، والكل التزم وامتثل للقرار، وفيتوريا مدرب محترم، ويأخذ قراراته بناء على أفكاره، ولم يتم أى حديث وقت الأزمة عن اعتذار اللاعبين.

وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال غرابة:" لا يوجد قرار بذلك وكل شيء وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذارا من اللاعبين.

عروض من الدوري الألماني تعجل برحيل نجم الأهلي

 

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب رحيل لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة لأوروبا بعد تمسكه وإصراره على السماح له بالخروج لتحقيق حلمه.

وطالب محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، بالسماح له بالاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وحصل عبد المنعم على وعد من مجلس الإدارة بالرحيل في حالة وصول عرض رسمي وقوي.

وأكد مجدى عبد الغنى أن محمد عبد المنعم يرغب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى فى الدورى الألمانى عبر بوابة فرانكفورت نادى عمر مرموش.

خبر سار لجمهور الزمالك

 

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي والزناري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: الزمالك يترك قرار مشاركة فتوح وصبحي والزناري لمعتمد جمال بعد نهاية الإيقاف.

بيراميدز يحرم الأهلي من هذا اللاعب

 

أعلن مسؤولو نادي بيراميدز تجديد عقد محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق، بهدف مواصلة نجاحه والاستفادة من خبراته.

جاء التجديد قبل نهاية عقده الحالي، ما يمنعه من التوقيع مع أي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اللاعب تحت أنظار القلعة الحمراء، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلا لعلي معلول.

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة عاجلة بشأن تطورات جديدة حول المدرب المحتمل لنادي الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، مؤكدا أن وكلاء اللاعبين والمدربين يعرضون البدائل أمام مجلس الزمالك.

وأوضح خلال تصريحات إذاعية:" جوزيه بيسيرو الذي كان يدرب الأهلي من قبل عرض علي مجلس الإدارة ويعتبر هو الأقرب حتي الآن لتولي قيادة القلعة البيضاء خلفا لأوسوريو.

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