الصحة العالمية: 2700 مفقود تحت الأنقاض في غزة منهم 1500 من الأطفال

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وتخطى حدود الكلمة، وهي أزمة إنسانية ضخمة، إذ يوجد قتل لأبرياء وهدم لبنية تحتية، وتشريد لمئات الآلاف من البشر، ونصف القتلى من الأطفال، وعدد يقارب منه من النساء فضلا عن أن 70% من المصابين نساء وأطفال، و50% من تحت الأنقاض من الأطفال.

الصحة العالمية تتحدث عن كارثة قطاع غزة

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه يوجد يقارب من 2700 مفقود تحت الأنقاض منهم 1500 من الأطفال، وقطاع غزة لا يوجد فيه مكان آمن، والجميع مستهدف، وأحد المسؤولين الأمميين وصفه بمنطقة الموت.

وتابع، أن رائحة الموت في كل مكان في قطاع غزة، ويوجد خطورة من تفشي الأمراض بسبب وجود عدد كبير من الجثث في مختلف المواقع في قطاع غزة، وخاصة الأماكن القريبة من أماكن المياه والشرب، فضلا عن انتشار الروائح والبعوض والذباب وهو ما قد ينقل الأمراض.

واستكمل، أنه يوجد ما يقارب أكثر من 70 ألف إصابات صحية بين الأصحاء في قطاع غزة، فضلا عن نزلات معوية منها بالدم، و15 ألف التهابات جلدية، وما يقارب من 4 آلاف حالة انتهاكات بسبب القمل وأمراض جلدية عديدة تنتشر بين الأطفال، إذ بدأ ينتشر الحصبة والتهابات الكبد، بسبب عدم توافر مياه شرب غير نظيفة وكذلك الطعام.