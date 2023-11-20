تطوير 160 فدانا من المزرعة السمكية بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخطط التشغيل الفنى للمزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة ، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بالمزرعة ..

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكي .

وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بالمخطط التى تتواكب مع مشروع التطوير الذى سيشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى ، وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " آلية تخطى أى معوقات لوضع آلية محددة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي ، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، و بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل للمساهمة فى تحقيق التشغيل الأمثل للمزرعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع محددات للتطوير تساهم فى الوصول إلى أفضل الممارسات نحو تعظيم الاستفادة من المزرعة و زيادة معدلات الإنتاج بها ، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.