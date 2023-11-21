التيك توكر كروان مشاكل: محمد رمضان زيه زيي.. وشهرتي من الشارع

كشف كروان مشاكل، تيك توكر، جديدة عن حياته الخاصة، وسبب تسميته بهذا الاسم، مؤكدا أن الجمهور هو من أطلق عليه هذا اللقب لإعجابهم بصوته.



وتابع كروان مشاكل، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن أهله يشعرون بالفخر بعد شهرته الكبيرة التي حققها، لافتا إلى أن عندما يسير في الشوارع يلقى ترحابا كبيرا منهم.

ولفت إلى أنه عاني كثيرا حتى اشتهر بين الناس في الشوارع، موضحا أنه يفكر في التمثيل، وهناك العديد من الممثلين على منصات التيك توك.

وتابع كروان مشاكل، أنه والدته كانت دائما تطالبه بعدم إثارة المشاكل إلا أنه كان يبادر بافتعال المشاكل، موضحا أنه لا فرق بينه وبين الفنان محمد رمضان قائلا:"فنان زي زيه".





