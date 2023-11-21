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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 من جنود الاحتلال خلال المواجهات العسكرية الدائرة في غزة

صدى البلد

واصلت الفصائل الفلسطينية ضرباتها المتتالية على جنود الاحتلال الإسرائيلي، فبعد مرور 44 يومًا على الحرب بينها وبين إسرائيل، نجحت في إحباط ضرباتهم، التي كانت لا ترد، نتيجة استخدامهم الأسلحة والقذائف الفلسطينية، التي كانت كافية لإسقاط 3 جنود دفعة واحدة.

بعث ذلك الخبر السار الفخر لدى أهالي غزة، خاصة بعد ما أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، أسماء القتلى في صفوف القوات البرية الإسرائيلية في بيان له، ومقتل 3 جنود إسرائيليين على يد الفصائل الفلسطينية، كانوا جميعهم برتبة رقيب، وتم إخطار عائلاتهم بخبر وفاتهم.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية زبوبا وشنت حملة تفتيش واسعة، كما كثفت من تواجدها في محيط بلدات وقرى «السيلة الحارثية، واليامون، وكفر دان، وتعنك وعانين، والطيبة، ورمانة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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