إرتفاع جديد في أسعار الذهب عالميا بسبب تراجع الدولار| تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب عالميا الثلاثاء 21 نوفمبر مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.



وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1990.10 دولار.

آراء المحللين

وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

عوائد السندات ومحضر الفدرالي

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأميركي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة “فيدويتش”، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن هناك فرصة تزيد على 50% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

المعادن النفيسة الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولارا للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولار.