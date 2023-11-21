عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إرتفاع جديد في أسعار الذهب عالميا بسبب تراجع الدولار| تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميا الثلاثاء 21 نوفمبر مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
             
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1990.10 دولار.

آراء المحللين

وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

الاتحاد الأوروبي يمدد تخفيف القيود لمساعدة الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

القصبي: العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو وتوسع في الشراكات

عوائد السندات ومحضر الفدرالي
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأميركي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة “فيدويتش”، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن هناك فرصة تزيد على 50% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
المعادن النفيسة الأخرى
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولارا للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولار.

الذهب أسعار الذهب الذهب الثلاثاء تراجع الدولار اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يمدد تخفيف القيود لمساعدة الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

القصبي: العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو وتوسع في الشراكات

المركزي الألماني يستبعد تراجعا جديدا في معدل التضخم

أول تحالف بحثي في الإمارات لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام

انعقاد أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية في دورتها الخامسة

انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 28 للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين في أبوظبي

السعودية تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر

سعر النحاس يتجه لأعلى مستوى خلال 9 أسابيع بالأسواق العالمية

ترشيحاتنا

موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

وزير الأوقاف: 20 ديسمبر بدء الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف أئمة

هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد

الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حمادة صدقي: يجب دعم منتخب مصر جماهيريا وإعلاميًا.. وتريزيجيه لاعب مؤثر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ