عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في مستشفى الدمرداش

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف باليوم العالمي للطفل وذلك بدء من أمس الاثنين ٢٠ نوفمبر وحتى نهاية الشهر، حيث توجهت قافلة عيالنا إلى مستشفى الأطفال بالدمرداش، لتقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الترفيهية والفنية، بالتعاون مع جمعية "مصر شريان الحياة" للتضامن بين أبنائنا الأطفال مرضى انيميا البحر المتوسط، وسرطان الأطفال بعيادة الدم والأورام، مع أطفال غزة، وذلك لإدخال السرور والبهجة على الأطفال في يوم الطفولة العالمي.

يأتي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتضمنت القافلة عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان محمد وملاغى أ. محمد عادل، وعرض المهرج للطالب معاذ محمد، وعرض لمسرح العرائس حكاية تيتو توته للفنانتين إيمان صبرى  وحنان المفتى، كما تم تقديم مسابقات ثقافية أ.. محمد عادل عبد الغني.


بالاضافة إلى الورش الفنية منها ورشة الرسم على الوجه، ورشة تاج ورد، ورشة اصنع لعبتك، ورشة تشكيلات ورقية، ورشة تلوين بوستر ضد الفساد، ورشة كارت معايدة ومعلومة صحية مفيدة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل محمد ناصف والعروض الترفيهية والفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

ترشيحاتنا

رئيس إسكان البرلمان: قانون التصالح فى مخالفات البناء لم يوقع بعد من الرئيس السيسي

موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

وزير الأوقاف: 20 ديسمبر بدء الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظائف أئمة

هل يجوز شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء.. الإفتاء ترد

الاحتلال قصف منزله بلا رحمة.. طاقم مستشفى شهداء الأقصى يودع طبيب

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

مشتبه جديد.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من"صوت وصورة" قبل عرضها

45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ