ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

تحل اليوم الذكرى الثانية لرحبل الفنانة سهير البابلى؛ حيث توفيت فى مثل هذا اليوم عام 2021 وقدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.

زيجات سهير البابلى

الفنانة سهير البابلي تزوجت 5 مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى.

أما الزوج الثاني في حياة الفنانة سهير البابلي ،فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وقد كشفت “ البابلي انها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، حيث أنه كان يعتنق الديانة اليهودية.

إما الزوج الثالث فقد كان رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وقد بدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما في عمل فنى .

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً حيث أستمر لعامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه.

سهير البابلي والشعراوى

تحدثت الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن السبب الحقيقي لارتدائها الحجاب وقالت :" خفت من الله ومن اللى هيحصلي بعد كده.. وبنتى الصغيرة كانت تقرأ القرآن الكريم، وكانت ملتزمة بتعاليم الدين".

وتابعت خلال حوار سابق على الحياة :" انكسفت من نفسي، أن بنتى تكون على علم كامل بالدين، وأنا مهتمة بالتمثيل و بعيدة عن الله، فرجعت لـ نفسي".

ولفتت إلى أن الشخص سيحاسب على التمثيل، وكل ما قامت به أى فنانة سواء قامت بالتعرية، أو قامت بتقبيل فنان.

وأوضحت أنها وجهت سؤالا للشيخ محمد متولى الشعراوي عن ارتداء الحجاب هل حرام أم حلال و عن التمثيل، مؤكدة : فى نفس اليوم قامت بارتداء الحجاب"، مشيرة إلى أنها كانت هى وفنانة أخري، وهى الأخري ارتدت الحجاب.

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الإعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".

فيلم سهير البابلي

قالت الراحلة سهير البابلي، إنها لم تقم بعمل فاضح أو خارج خلال مشوارها الفني، معقبة: "بوس وحضن إيه .. ده كلام فارغ فعلاً".

وأضافت سهير البابلي في آخر ظهور لها والذي كان مع الإعلامي وائل الابراشي، أنها تتبرأ من أحد أفلامها الجريئة والمشاهد المثيرة فيه وهو فيلم "العاطفة والجسد"، معقبة: "ندمانة على الفيلم ده، لأني كنت لسة صغيرة كمان وجديدة".

وفاة سهير البابلى

توفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء يوم الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى

سهير البابلى