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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية نتنياهو وقادة جيشه البربري

السنوار كلمة السر.. مسئول أمريكي يكشف سبب مخادعة الاحتلال في صفقة الأسرى

قائد حركة حماس يحيى
قائد حركة حماس يحيى السنوار

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مقابلة أجراها مع دانييل ليفي ، رئيس مشروع الولايات المتحدة/ الشرق الأوسط ومفاوض السلام الإسرائيلي في عهد رئيسي الوزراء لكيان الاحتلال إسحاق رابين وإيهود باراك.

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وذكرت الصحيفة أن المقابلة دارت حول ما سيتطلبه إخراج الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة ولماذا تماطل أجهزة وقيادات الإحتلال في إتمام الأمر.


وقال ليفي: "شعوري هو أن الإسرائيليين يحاولون دائماً الحصول على يوم آخر، ويوم آخر، ويوم آخر من العمليات قبل الموافقة على الصفقة".

 

السنوار


وأضاف "في كل يوم، يأملون أنهم فازوا باليانصيب وقتلوا [قادة حماس] محمد ضيف أو يحيى السنوار، وأن يتمكنوا من الإشارة إلى نجاح عسكري كبير".

واحتجزت حماس الرهائن جزئياً لأنها تعرف النفوذ الذي يأتي مع القيمة العالية التي يوليها المجتمع الإسرائيلي للإفراج عن مواطنيه: والمثال الأكثر شهرة هو الصفقة التي أبرمها نتنياهو لإطلاق سراح أكثر من 1000 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي واحد هو جلعاد شاليط، في عام 2011. (أحد هؤلاء الأسرى كان السنوار نفسه).

وقال ليفي : "ولكن بمجرد اتخاذ هذا المسار، يمكن لحماس أن تلعب هذه الورقة بشكل أكثر فعالية".

قد يكون أحد أسباب مقاومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق هو إدراكه أنه بمجرد انتهاء الحرب، فإن موقفه سوف يخضع لتدقيق أكثر إلحاحاً ومحاسبة سياسية بسبب الإجماع الواسع على أن الفشل في حماية المدنيين بالقرب من حدود غزة كان مسؤوليته .

محاكمة نتتياهو والقيادة العسكرية 
قال ليفي: «من المؤكد تقريبًا أنه سيشرب نخبًا في الصباح التالي لانتهاء الحرب ثم يرى القادم». "وربما ينطبق الأمر نفسه على القيادة العسكرية، لذا فهي لم تلعب الدور المعتدل الذي كان من المتوقع منها عادة".


يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير أصدر بيانا حذر فيه من صفقة تبادل الرهائن.

 

ونقلت عنه قوله: "أنا قلق للغاية لأن هناك حديثا عن بعض الصفقات. لقد تم إبعادنا، ولا يتم إخبارنا بالحقيقة. الشائعات تشير إلى أن إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأً فادحاً على غرار صفقة شاليط”.

بن جفير

وقال بن جفير، بحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، إن إسرائيل قد تكون على وشك إبرام “صفقة قد تجلب كارثة”.

وبالأمس كان بن جفير متورطا في جدالات غاضبة مع عائلات الرهائن لدى حماس  الذين  يريدون عودة أسراهم بإتمام صفقة مع المقاومة ووقف قتل الناس في غزة ليس اهتمام بحياتهم ولكن خوفا على حياة ذويهم. 

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