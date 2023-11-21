النائب إبراهيم أبو شعيرة: سيناء أرض مصرية خالصة ولن نقبل التهجير

أكد النائب ابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء ، أن ما يحدث الان في غزة الهدف منه دخول الفلسطينيين الي سيناء ، واضاف :"كلنا نعلم ما الحقته مصر باسرائيل من هزيمته في اكتوبر".

واشار خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وتابع: "ارجو من سيادتكم دخول المساعدات المتكدسة بالعريش وتقعيل الدور الدبلوماسي للضغط علي اسرائيل وحماس ووقف الحرب الدائرة الان ، وتابع :" المستقبل ظلام" فالحرب خراب ودمار".

وتابع :" بناءا عليه سيناء ما تلك من حجر ورمل وشجر وبشر ارض مصرية خالصة".