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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن منافسة الأهلي على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "الأهلي ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر".

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلي وموقف كولر منها.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: فيوتشر يطلب من الأهلي خالد عبد الفتاح إعارة أو انتقال نهائي في صفقة عمر كمال عبد الواحد، وكولر يرفض بشدة التفريط في خالد عبد الفتاح (لاعب سموحة السابق) والذي يصنفه كـ چوكر في الدفاع.

وفي سياق آخر، وواصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

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