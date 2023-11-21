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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

صدى البلد

الشتاء في غزة هذا العام مختلف تمامًا، فلم يعد بها من يستمتع بتساقط زخات المطر عليه وسط استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني جميعًا، خاصة الأطفال والنساء. 

اهتزازات لا تتوقف بجسده الطفولي محاولا الاتصال بصديقه تحت الأنقاض التي نتجت عن القصف الإسرائيلي الغاشم على بيوت المدنيين في غزة. 


أظهر مقطع الفيديو المؤلم والصادم خوف الشاب على صديقه بعد قصف منزله داخل قطاع غزة، مرددًا: "بدي أحمد يا رب يا أحمد يا رب". 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إدخال  11 ألفا و200 طن حتى 19 نوفمبر، عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخوتنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، مشيرا إلى عبور 4200 من جنسيات مختلفة عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة.

وأكد أن جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.

ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاق معبر رفح، ولو لحظة واحدة، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلا: “هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية”.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن جميع المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي  تحذر من التصاعد في فلسطين.

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة


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يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

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