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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتحاد النقابات الفنية يصدر بيانا شديد اللهجة بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية  برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيانا عبر فيه عن الرفض التام للتطبيع مع الكيان الصيهوني ، ومحذراً أي من الأعضاء التعامل معه .

 

وجاء نص البيان كالآتي :  الاتحاد العام للنقابات الفنية مع وجميع يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية ، السينمائية ، الموسيقية) رفضه التام لجميع محاولات التطبيع الكيان الإسرائيلي بكافة صورة انطلاقاً من موقفه الدائم والمعلن ، بقرار الاتحاد الصادر بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۱۹ وبإجماع رؤساء النقابات الأعضاء والذي أقر على منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر .

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وأستكمل البيان : ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل ، وهو ما أكده وأقره المؤتمر العام للاتحاد والجمعية العمومية في ١٩٩٦/١٠/٢٥ ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والاتحاد يستنكر وبشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في (غزة) واصراره على قهر البشر والطير والحجر (منازل .. مستشفيات .. مدارس ) وتكرار المجازر اليومية ضد (الشيوخ .. النساء .. الأطفال .. الأطباء .. الفنانين .. الإعلاميين) . 

وأختتم البيان : ويقف الاتحاد بكل أعضاء نقاباته الثلاث وقفة واحدة ضد كل من يسعى للتطبيع مع هذا الكيان الغاشم. "

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