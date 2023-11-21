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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5 أطفال في كفن واحد .. فيديو صادم من فوق أنقاض غزة

صدى البلد

في غزة أصبحت أشلاء الأطفال ترفع على نعش واحد وسط هذا العدد المتزايد من الضحايا داخل القطاع الفلسطيني الذي يكون أغلب ساكنيه من الأطفال. 


أظهر مقطع فيديو صادم حمل مجموعة من الرجال أشلاء 5 أطفال في كفن واحد وسط الركام والدمار داخل القطاع الفلسطيني الذي يعاني المزيد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم 


حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، من أن "مأساة" صحية تهدد قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الناطق باسم يونيسف، جيمس إلدر ،خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".

 

وأضاف "ثمة نقص حاد في المياه ونقص غير مقبول في المراحيض".

 

وشدد الناطق أيضا على أنه من الصعب جدا المحافظة على النظافة الشخصية أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل ضربات وقصفا متواصلا عنيفا منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس داخل أر
اضيها.

 

 

 

 

 

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