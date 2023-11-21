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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد غياب اكثر من 12 عام..مقتطفات من اوبرات موتسارت ليلتان بالجمهورية

صدى البلد

استمرارا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى إعادة إنتاج نوادر الاعمال العالمية فى مختلف اشكال الفنون الجادة تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر اكثر من 12 عام الاوبرا الكوميدية القصيرة الامبريزاريو للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت الى جانب عدد من الاغانى التى تضمنتها اشهر اوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23 ، 24 نوفمبر علي مسرح الجمهورية.  

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

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يؤدى الادوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت ، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة ، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين ، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

اما الفاصل الاول يضم مقتطفات من اغانى اشهر اوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا ، الناي السحري ، الاختطاف من السرايا  ، باستيان تحت باستيان وغيرها .

يذكر ان فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

إبراهيم ناجي الأعمال العالمية الأوبرا المصرية الجمهورية الاختطاف

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