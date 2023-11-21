مبادرة بيئة خضرة تفوز بالمركز الثاني على مستوى جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مبادرة بيئة خضرة نحو مجتمع مستدام وآمن لفريق جرين ايكو بكلية العلوم بالمركز الثاني في مسابقة المبادرات المجتمعية على مستوى الجامعة، مشيرا إلى تصعيد المبادرة لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تعتمد علي فكرة جعل المجتمع أخضر واكثر استدامة وتقدماً، وذلك من خلال مرحلتين ، الأولي الإكثار من زراعة الأشجار الأكثر قدرة علي خفض الانبعاثات الدفيئة وتوفير بيئة اكثر هدوء واستدامة، والثانية التوسع في زراعة الطحالب الدقيقة والتي لها القدرة علي احتجاز وخفض الانبعاثات الدفيئة وعلي رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل يفوق الأشجار ثلاث أضعاف، فضلاً عن تطويع الكتلة الحيوية للطحالب للاستفادة منها في صناعات قيمة ذات قيمة اقتصادية واثر مفيد للبيئة والمجتمع مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي.



وأشار الدكتور حمادة محمد إلى أن فريق (جرين-إيكو) أجري العديد من الأبحاث والتي أسفرت عن خفض نسبة الغازات الدفيئة بنسب واضحة فقد تم خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 19%، وغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 61% ، منوها بأن الفريق البحثي حاز علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الأبحاث العلمية وتم تكريمه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل تحت إشراف الدكتورة علا حمودة إبراهيم أستاذ فسيولوجيا النبات قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور محمد سيد عبدالحميد أستاذ الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور وائل احمد فتحي مدرس مساعد بقسم النبات و الميكروبيولوجي.

ويضم الفريق الطالب أحمد فتحي السيد بالفرقة الرابعة برنامج الميكروبيولوجي و الكيمياء الحيوي، والطالب عبدالرحمن محمد عبد العظيم بالفرقة الرابعة برنامج الميكروبيولوجي و الكيمياء الحيوي، والطالب أحمد جلال صابر بالفرقة الثالثة برنامج الميكروبيولوجي و الكيمياء الحيوي.