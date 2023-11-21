إعلام إسرائيلي: صفقة المحتجزين تشمل دخول الوقود لغزة وإطلاق سراح بعض الفلسطينيين

أفاد إعلام إسرائيلي، أن الجيش والشاباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أكد إعلام إسرائيلي أنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من عشرة محتجزين يوميًا خلال وقف إطلاق النار.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب وفقًا لاتفاقيات مع دول أخرى.

وأوضح إعلام إسرائيلي أن الاتفاق يشمل السماح بدخول الوقود إلى غزة وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين.