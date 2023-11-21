منتخب الشباب ينتزع تعادلا مثيرا من المغرب بدورة شمال إفريقيا

في الوقت الضائع..

انتزع منتخب مصر للشباب تعادلا متأخرا من نظيره المغربي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ختام دورة شمال إفريقيا المقامة في تونس.



سجل هدفا المغرب ياسر زبيري في الدقيقة 7، ورشاد فتال في الدقيقة 68، بينما أحرز للفراعنة عبد الرحمن خالد في الدقيقة 84 والدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

وجاءت المباراة حماسية بين الطرفين، حيث بدأ أسود الأطلس المباراة بشكل أفضل، وأحرز الهدف الأول برأسية ياسر زبيري بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب مصر تعديل النتيجة لكن دون تشكيل خطورة حقيقية، إلى أن نجح رشاد فتال في تسجيل الهدف الثاني لأسود الأطلس بعد عرضية من الجهة اليسرى.

وزاد منتخب مصر من ضغطه بحثا عن تقليص الفارق والتعويض، ليرسل أحمد خالد "كباكا" عرضية من الجهة اليمنى يحولها عبد الرحمن خالد مقاصية رائعة في الشباك، ويواصل منتخب مصر الضغط، وفي الدقيقة الأخيرة يرسل عمر خضر عرضية داخل منطقة الجزاء يحولها عبد الرحمن خالد برأسية في الشباك ليقتنص الفراعنة هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

وبذلك، يكون منتخب مصر حصد 5 نقاط من 4 مباريات لعبها في دورة شمال إفريقيا، من تعادلين مع ليبيا والمغرب والفوز على الجزائر، والخسارة من تونس.