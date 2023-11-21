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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتربت جدا.. تعليق عاجل من بايدن على صفقة إطلاق سراح الأسري

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأنباء التي تفيد باقتراب الإنتهاء من صفقة تحرير الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل وحماس على إخراج الرهائن منذ أسابيع، ونحن الآن قريبون جدا ويمكن أن يعود بعضهم إلى الوطن قريبا.

وأضاف بايدن، أنه قد نتمكن من إعادة بعض الرهائن من قطاع غزة قريبا، ولكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق.

وعلى جانب آخر، أفادت شبكة CNN، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، في الساعة السادسة مساء، ثم سيجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الساعة 12 ظهرًا، ثم بعد ذلك اجتماع للحكومة الساعة الواحدة بعد الظهر.

ووفقا لشبكة CNN، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه الاجتماعات الثلاثة تأتي "في ضوء التطورات المتعلقة بملف إطلاق سراح الأسري".

وأوضحت CNN، أن الاحتلال الإسرائيلي وحماس والولايات المتحدة على وشك الإعلان عن اتفاق يقضي بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفل من الرهائن المحتجزين لديها، مقابل 4 أو 5 أيام وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 3 سجناء فلسطينيين من السجون الفلسطينية مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها من حماس.

وقال مصدران إسرائيليان لـ CNN، إن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

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