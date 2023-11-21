محمد رمضان يصل السعودية استعدادا لحفله الغنائي

وصل الفنان محمد رمضان الى السعودية استعدادا لحفله المقام في ٢٤ نوفمبر الجاري.

يستعد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ 230 ريالا أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريالا سعوديا أي ما يعادل 1400 جنيه مصري، أما الفئة الثالثة بـ115 ريالا أي ما يعادل 940 جنيها .



وطل الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكشف رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حالياً.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو من آخر حفلاته عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، معلقا عليه "إخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

وأضاف محمد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخما، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي.